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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على نتائج مسابقة الكاريكاتير بتعليم الوادي الجديد

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، نتائج مسابقة الكاريكاتير المنفذة بمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية، مشيرا إلى تأهل المركز الأول من كل مرحلة لتصفيات الجمهورية وفق النتائج المعلنة.

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وقال إن المسابقة أسفرت عن فوز كل من رؤى محمود محمد، بالمركز الأول بإدارة الداخلة، والمركز الثانى عبدالرحمن محمد عبدالوهاب، بإدارة الداخلة، والمركز الثالث، يسر أحمد عبدالعزيز بإدارة الخارجة، والمركز الرابع الزهراء يوسف محمد، بإدارة باريس، والمركز الخامس سلمى صالح محمد بإدارة باريس، وفي المرحلة الإعدادية فازت بالمركز الأول سهيلة حمدى أحمد سيد، بإدارة الداخلة، وبالمركز الثانى نور محمد أحمد، بإدارة الخارجة، والمركز الثالث قمر مصطفى عبدالله، بإدارة بلاط، والمركز الرابع فرحة إبراهيم محمد نافع، بإدارة الفرافرة، والمركز الخامس ريم اشرف غريب بإدارة بلاط التعليمية. 

أحمد عبدالعزيز أشرف غريب الإدارات التعليمية ارة التربية والتعليم الدورات التدريبية الوادى الجديد بالادارات التعليمية

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