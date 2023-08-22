عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" .. عمل الوادي الجديد تنتهي من اختبارات الدورات التدريبية للشباب

صدى البلد

قامت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد بإجراء اختبارات نهاية الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للذكور ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة ، ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجاً ، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، وكذلك متابعة الدورات التدريبية للشباب علي مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس .                                                   

كما قامت المديرية باستكمال عمليات حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل  لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة الاخيرة للمديريات بالاهتمام بملف التدريب المهنى للشباب وتنفيذ الخطط التدريبية للعام 2023 / 2024 لتأهيلهم لسوق العمل والتوسع في تلك البرامج،وكذلك العمل على حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة التى أعدتها الوزارة لشمولهم بأوجه الرعاية التى تقدمها المديريات .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، انه في إطار خطة التدريب للعام الجديد 2023 / 2024 الخاصة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً ، انتهت المديرية من البرنامج التدريبى للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ، وكذلك الانتهاء من تدريب الشباب من الذكور على مهنة السباكة الصحية  في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ،وتحت إشراف الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ،  وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ  .

وأضاف مدير المديرية ، أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة نظموا لجنة تقوم حاليا بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة على ارض الواقع ، وذلك بمصنع طوب الهنداوى تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل  لشمولهم ضمن منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التى توفرها المديرية بشكل دورى على مدار العام للمسجلين فيها لحمايتهم من مخاطر العمل اليومية التى يتعرضون لها في المواقع المختلفة ، والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم داخل العمل من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية ..

IMG-20230822-WA0074
IMG-20230822-WA0074
IMG-20230822-WA0073
IMG-20230822-WA0073
IMG-20230822-WA0072
IMG-20230822-WA0072
IMG-20230822-WA0071
IMG-20230822-WA0071
IMG-20230822-WA0066
IMG-20230822-WA0066
IMG-20230822-WA0067
IMG-20230822-WA0067
IMG-20230822-WA0068
IMG-20230822-WA0068
IMG-20230822-WA0069
IMG-20230822-WA0069

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

القابضة للصناعات الكيماوية تتلقى عروضا لشراء جزء من حصتها في إيسترن كومباني

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

اختار بين هذه الكليات المتاحة.. بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

بعد موافقته.. تقارير: خطوة أخيرة تفصل محمد صلاح عن اتحاد جدة

ترشيحاتنا

لقتل البكتيريا.. أطعمة يجب نقعها قبل الأكل والطبخ والقلي

ضربة لـ الدولار.. الأخضر ينخفض قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية

بالأرقام.. تعرف على حجم الاكتشافات البترولية في السنوات الأخيرة بمصر

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تجمعات المواطنين في إحدى المحافظات

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

ماما وعم حسن بتاع المطبخ.. ابنة البلوجر أم زياد: أبويا اللي شاف الفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تتمتع بالحاسة السادسة| تعرف عليها

السيدات أكثر.. دراسة تحذر من انتشار هذا المرض بين مليار شخص

بين المرتبطين عاطفيًا .. أبراج تلعب دور حمامة سلام

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ