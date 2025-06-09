تعرف على تفاصيل حفل جوائز توني 2025 وأبرز الفائزين

أقيم منذ ساعات في مدينة نيويورك ، حفل توزيع جوائز توني المسرحية في نسخته الـ78 في قاعة راديو سيتي للموسيقى، بحضور كبار نجوم المسرح والموسيقى الاستعراضية.

واستضافت الحفل الفنانة الشهيرة سينثيا إريفو، التي قدّمت الأمسية بأسلوب حيوي ويعد الأول لها كمضيفة لحدث فني.

وافتُتحت الفعاليات بعرض تمهيدي بعنوان “Act One” من تقديم رينيه إليز جولدزبيري ودارين كريس.



أبرز الفائزين:



ذهبت جائزة أفضل مسرحية موسيقية إلى Maybe Happy Ending، التي كانت الحصان الأسود في السباق، ونالت ست جوائز كبرى، من بينها أفضل إخراج للمخرج مايكل آردن، وأفضل ممثل رئيسي دارين كريس، إلى جانب جوائز الألحان والديكور.



وتألق دارين كريس على المسرح، جامعًا بين الأداء الغنائي والدرامي في دور وصفه النقاد بـ”التحوّل المحوري” في مسيرته الفنية.



وفي فئة أفضل ممثلة رئيسية في مسرحية موسيقية، خطفت النجمة نيكول شيرزينجر الأنظار بفوزها المستحق عن دورها في Sunset Boulevard، والتي توجت أيضًا بجائزة أفضل إعادة تقديم لمسرحية موسيقية.

حفل هذا العام أعاد التأكيد على ازدهار المسرح الأميركي وتنوع الأصوات الإبداعية فيه، مع احتفاء خاص بالأعمال التي مزجت الابتكار بالتقليد الكلاسيكي.



حضر جورج كلوني حفل توني بصحبة زوجته أمل كلوني، بإطلالات أنيقة لفتت الأنظار على السجادة الحمراء.



لاحظ الجميع عودة جورج كلوني إلى مظهره الطبيعي بعد فترة من صبغ شعره ليناسب دوره في مسرحيته الجديدة على مسارح برودواي.



حصد أول ترشيح له لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسرحية عن تجسيده لدور الصحفي إدوارد آر. مورو في مسرحية Good Night, and Good Luck، وهي أول تجربة مسرحية له.