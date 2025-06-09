الغد: اجتماعات يومية بالحزب استعدادا للمشاركة في الانتخابات

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن الحزب يستعد حاليا للمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية القادمة ، والتى تبدأ بـ إنتخابات مجلس الشيوخ الجديد أغسطس القادم ثم تليها انتخابات مجلس النواب الجديد نوفمبر القادم ، وذلك ضمن القائمة الوطنية الموحدة.

استعدادات حزب الغد للانتخابات

وأضاف رئيس الغد في بيان له أن حزب الغد حريص كل الحرص على المشاركة وحريص ايضا على التمثيل الجاد و المشرف للحزب وحريص على الدفع بمجموعة من المرشحين للمجلسين تتناسب قدرات كل منهم مع طبيعة دور المجلس الذى سيرشح له العضو ومهمته واختصاصه الدستورى الحصرى ، فالدور المطلوب فى مجلس الشيوخ يختلف تماما عن المهمة والدور المطلوب فى مجلس النواب.

استعدادا للمشاركة الجادة بالانتخابات النيابية

وأضاف "موسى" أن الحزب فى الفترة القادمة سيشهد اجتماعات يومية مكثفة ومنظمة مع كل مستويات الحزب التنظيميه استعدادا للمشاركة الجادة بالانتخابات النيابية ،حيث تبدأ الاجتماعات لهذا الخصوص اعتبارا من غدا الثلاثاء ١٠ يونيو بالمقر المركزى للحزب بوسط القاهرة مع ممثلى حزب الغد بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تليها اجتماعات يومية مع مختلف المستويات التنظيمية للحزب على أن تبدأ الاجتماعات فى السادسة مساءا.