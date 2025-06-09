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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة بشأن بيع الأهلي لـ زيزو عقب مونديال الأندية.. ما حقيقة الأمر؟

زيزو
زيزو
أحمد أيمن

انتشرت العديد من الأنباء المثيرة للجدل خلال الساعات القليلة الماضية بشأن رغبة الأهلي في بيع لاعبه الجديد أحمد مصطفى زيزو عقب منافسات كأس العالم للأندية 2025.. فما حقيقة الأمر؟

الأهلي يضم أحمد سيد زيزو:

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أعلن عن ضم أحمد مصطفى زيزو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كلاعب حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع زيزو

تعاقد النادي الأهلي، مع أحمد زيزو لاعب نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع نادي الزمالك.

ووقع زيزو على عقد لمدة 4 سنوات مع النادي الأهلي، بداية من الموسم الجديد، حيث انتهى عقد زيزو مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الكروي في مصر عقب كأس مصر، الخميس الماضي.

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وسجل زيزو ظهوره الأول مع الأهلي في مباراة باتشوكا الودية، أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

جاءت المباراة في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تضم مجموعته إنترميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم ميسي، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي. 

هل يرحل زيزو عن الأهلي؟

ترددت أنباء في الساعات الماضية، أن الأهلي يفكر في بيع زيزو، بعد بطولة كأس العالم للأندية، المقرر خوضها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

في هذا السياق، كشف أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، مفاجأة بشأن حقيقة الأنباء التي تدور، حول بيع لاعبه الجديد أحمد مصطفى زيزو، بعد منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ونفى أحمد حسام عوض، جميع الأنباء التي تدور حول إمكانية بيع زيزو بعد المونديال، وذلك من خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي قائلًا: «الأمر بسيط للغاية، الأهلي طوال تاريخه لا يأخذ خطوة غير مدروسة، ومنذ 1907، كما أنه لم يدخل في أزمة مع لاعب أو مدرب».

وتابع: «نادي كبير بهذا التاريخ العريق، من الصعب أن يشتري لاعب بحجم زيزو، ثم يقوم ببيعه، أو يكون غير قادر على دفع قيمة الفقة، هذا هراء».

وواصل: «الأهلي لا يقوم بإبرام صفقة فيها نوع من أنواع «خطف لاعب»، نحن ضد ذلك تمامًا، ونعمل فقط على الاحتياجات الفنية، وليس لدينا أي أهداف أخرى.. الأهلي لا يأخذ أي خطوة، إلا أن تكون مدروسة بنسبة 100%».

الأهلي أخبار الأهلي زيزو بيع زيزو كأس العالم للأندية مباراة الأهلي وباتشوكا

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