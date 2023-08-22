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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأعلى مجموعا.. اعرف موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب بالتنسيق

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

كشف السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، تفاصيل مهمة عن مرحلة تقليل الاغتراب.

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وقال عطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":" تم الإعلان اليوم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية".

وأضاف:"سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية  يوم الخميس 24 أغسطس وحتى يوم الإثنين 28 أغسطس".

وتابع السيد عطا:"  التقديم إلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني  ويدخل الطالب بنفس الرقم السري ورقم الجلوس ".

وأكمل :" الأولوية في مرحلة تقليل الاغتراب للأعلى مجموعا والتحويل يكون للمنطقة الجغرافية التي يحصل منها الطالب على الثانوية العامة ".

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