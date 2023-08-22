تنسيق الجامعات 2023| تحذير لـ طلاب المرحلة الثالثة من هذه الأخطاء.. بشرى سارة بشأن الكليات والمعاهد المتاحة

خبراء التعليم:

أبرز النصائح الذهبية خلال تنسيق الجامعات 2023

طريقة اختيار الكلية والتخصص المناسب

مرحلة اختيار الكلية من أصعب المراحل التي يمر بها طلاب الثانوية العامة

شهد مؤشرات البحث على جوجل إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 خاصة طلاب المرحلة الثالثة 2023 بتنسيق الجامعات على طريقة اختيار الكلية والتخصص المناسب بالتزامن مع انتهاء تنسيق المرحلة الثانية مساء أمس.

وحرص “صدى البلد” علي رصد أراء بعض خبراء التعليم للوقوف علي الطريقة الصحيحة لاختيار الكلية والتخصص المناسب لطلاب المرحلة الثالثة 2023 بـ تنسيق الجامعات.

تنسيق الجامعات 2023.. أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبيرة التربوية، أن هناك حالة من القلق تسيطر على طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة وذلك لحرصهم علي الالتحاق بالكليات والمعاهد المناسبة لهم وضمان وجود أماكن شاغرة في بعض كليات القمة المتبقية من المرحلتين السابقتين، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بـ تنسيق الجامعات بشكل رسمي.

نصائح ذهبية لطلاب المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2023.. وقالت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة، أنه يجب على أسر طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 في هذه المرحلة اشراك الطالب فى الكثير من المناقشات الأسرية والسماح له بإبداء رأيه في التخصص الذي يريده وتشجيعه على ذلك.

تنسيق الجامعات 2023.. وأوضحت الخبيرة التربوية، أن اشتراك الطلاب في المناقشات الأسرية حول اختيار تخصصات الجامعة يعتبر خطوة مهمة لتمكينهم ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وهذه العملية يمكن أن تكون فرصة للطلاب للتعبير عن اهتماماتهم وميولهم والاستفادة من الخبرات والنصائح من أفراد الأسرة.

تنسيق الجامعات 2023.. وأضافت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن من الجيد تشجيع الطلاب على طرح أسئلة حول تخصصاتهم المحتملة والاستفسار عن مجالات الدراسة وفرص العمل المتاحة بهذه التخصصات، ويمكن أيضًا أن تساعد هذه المناقشات في تبسيط الاختيارات وتقديم معلومات مهمة حول كل تخصص وما يتضمنه من متطلبات دراسية ومستقبل مهني.

تنسيق الجامعات 2023.. وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن عند تشجيع الطلاب على التفكير والتحدث بشأن اهتماماتهم وأهدافهم، يمكن للأسرة أن تلعب دورًا فعالًا في تحفيزهم وتوجيههم نحو اختيارات مناسبة، كما يمكن لهذه العملية أن تبني ثقة الطلاب بقدراتهم في اتخاذ القرارات والتحكم في مستقبلهم الشخصي والمهني.

وطالبت الخبيرة التربوية، طلاب المرحلة الثالثة التشجع والتفكير بعيدًا عن المفاهيم الوهمية والتحديدات السطحية، وتحثهم على البحث لاكتشاف مجالهم المهني المناسب، حتي لا يتسبب سوء الاختيار في الفشل، ويجد الطالب نفسه مضطرًا للخروج من التعليم لأنه اختار مسار لا يتوافق مع ميوله وقدراته، وذلك بعد خسارته عامًا أو اثنين من عمره.

ومن جانب اخر، أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن قرار اختيار الكلية أو المعهد المناسبة لطلاب المرحلة الثالثة 2023 هو قرار هام ويجب أن يتم بعناية، وعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، موضحًا أن التركيز على اختيار الكلية أو المعهد والتخصص المناسب يعتبر أمرًا حيويًا لنجاح مسار الطالب الأكاديمي والمهني.

وأشار رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، إلى أن هناك عدة نقاط يجب علي طلاب المرحلة الثالثة 2023 أن يأخذها الطلاب في الاعتبار عند اختيارهم للكلية والتخصص:

اهتمامات وميل الطالب:

يجب على الطالب اختيار كلية وتخصص يتناسبان مع اهتماماته وميوله الشخصية، وذلك سيجعله أكثر مشاركة واندماجًا في الدراسة ويساعده في تحقيق النجاح.

مستقبل العمل:

يجب أن ينظر الطالب إلى احتياجات سوق العمل والفرص المهنية المتاحة في تخصصه المختار، وابحث عن الصناعات والمجالات التي تحظى بالازدهار والطلب على الخريجين فيها.

البيئة الجامعية:

توجد اختلافات بين الجامعات والكليات فيما يتعلق بالأسلوب التعليمي والمناهج، ويجب أن يتناسب هذا مع طريقة تعلم الطالب واحتياجاته.

التوجيه والاستشارة:

يمكن للطلاب الحصول على استشارات من المعلمين والمستشارين الوظيفيين والأهل حول اختيار التخصص المناسب.

وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن أهم شيء هو أن يختار الطالب مساره الأكاديمي وفقًا لاهتماماته وقدراته وأهدافه المستقبلية، بدلاً من الاندفاع وراء الضغوط الاجتماعية أو اتجاهات مؤقتة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين الخبير التربوي، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن مرحلة الثانوية هي مرحلة حاسمة في حياة طلاب الثانوية العامة 2023، وقد يشعرون بالضغط والحيرة أثناء اختيار الكلية المناسبة، موضحًا أن من المهم أن يتمكن الطلاب من فهم مواهبهم واهتماماتهم وميولهم الذهنية، وأن يأخذوا في الاعتبار اهتماماتهم المستقبلية وتطلعاتهم المهنية عند اتخاذ هذا القرار.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، خلال تصريحات خاصة، أن بالفعل القلق هو شعور طبيعي يمكن أن يؤثر على الطلاب خلال فترة انتظار نتائج الثانوية العامة واختيارهم للكليات المستقبلية، وتحمل هذه المرحلة الكثير من التوتر والضغوط، حيث يحاول الطلاب اتخاذ القرارات الصحيحة لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن من المهم تذكير الطلاب بأن القرارات التي يتخذونها ليست نهائية ولها إمكانية للتعديل والتغيير مع مرور الوقت، مشددا علي ضرورة أن يفهموا أن الحياة الجامعية هي فرصة لاكتشاف مجموعة متنوعة من المجالات والتخصصات واكتساب مهارات جديدة.

وأضاف عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن فترة الانتظار يمكن أن تكون فرصة للتفكير بشكل عميق في ما يروق للطلاب وما يتناسب مع اهتماماتهم ومواهبهم، وتشجيعهم على معرفة أنفسهم جيدًا وما يرغبون في تحقيقه في المستقبل يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر ثقة.

وتابع الدكتور ماجد أبو العينين: وأيضًا يمكن للأهل والمعلمين أن يدعموا الطلاب ويقدموا لهم المشورة والمعلومات حول الخيارات المتاحة وما يمكن أن يتوقعوه في كل تخصص، والدعم النفسي والتوجيه يمكن أن يخففان من مشاعر القلق والضغط ويمكن أن يساعدان الطلاب على اتخاذ قراراتهم بثقة.