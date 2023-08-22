لطلاب المرحلة الثالثة 2023.. طريقة اختيار الكلية والتخصص المناسب

شهد مؤشرات البحث إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 خاصة طلاب المرحلة الثالثة 2023 بتنسيق الجامعات طريقة اختيار الكلية والتخصص المناسب بالتزامن مع انتهاء تنسيق المرحلة الثانية مساء أمس.

وحرص “صدى البلد” علي رصد أراء بعض خبراء التعليم للوقوف علي الطريقة الصحيحة لاختيار الكلية والتخصص المناسب لطلاب المرحلة الثالثة 2023 بـ تنسيق الجامعات.

وأكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن قرار اختيار الكلية أو المعهد المناسبة لطلاب المرحلة الثالثة 2023 هو قرار هام ويجب أن يتم بعناية، وعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، موضحًا أن التركيز على اختيار الكلية أو المعهد والتخصص المناسب يعتبر أمرًا حيويًا لنجاح مسار الطالب الأكاديمي والمهني.

وأشار رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، إلى أن هناك عدة نقاط يجب علي طلاب المرحلة الثالثة 2023 أن يأخذها الطلاب في الاعتبار عند اختيارهم للكلية والتخصص:

اهتمامات وميل الطالب:

يجب على الطالب اختيار كلية وتخصص يتناسبان مع اهتماماته وميوله الشخصية، وذلك سيجعله أكثر مشاركة واندماجًا في الدراسة ويساعده في تحقيق النجاح.

مستقبل العمل:

يجب أن ينظر الطالب إلى احتياجات سوق العمل والفرص المهنية المتاحة في تخصصه المختار، وابحث عن الصناعات والمجالات التي تحظى بالازدهار والطلب على الخريجين فيها.

البيئة الجامعية:

توجد اختلافات بين الجامعات والكليات فيما يتعلق بالأسلوب التعليمي والمناهج، ويجب أن يتناسب هذا مع طريقة تعلم الطالب واحتياجاته.

التوجيه والاستشارة:

يمكن للطلاب الحصول على استشارات من المعلمين والمستشارين الوظيفيين والأهل حول اختيار التخصص المناسب.

وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن أهم شيء هو أن يختار الطالب مساره الأكاديمي وفقًا لاهتماماته وقدراته وأهدافه المستقبلية، بدلاً من الاندفاع وراء الضغوط الاجتماعية أو اتجاهات مؤقتة.

المعاهد العالية

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا (204) معهدًا، موزعة على (8) قطاعات أكاديمية مُتخصصة (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة)، وهي على النحو التالي:-

المعاهد الخاصة العالية الهندسية

تضم (55) معهدًا، وهي على النحو التالى:-

تنسيق الجامعات 2023.. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ـ الجيزة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد طيبة العالي للهندسة يالمعادي.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الصفوه العالي للهندسة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة.

تنسيق الجامعات 2023.. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

تنسيق الجامعات 2023.. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندســة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للهندسة ببلبيس.

تنسيق الجامعات 2023.. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الطود – الاقصر.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط – الاسكندرية

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الكندى العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

تنسيق الجامعات 2023.. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة الالكترونية ببلبيس.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجى العالى ببني سويف.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى لتكنولوجيا النقل.

المعاهد الخاصة العالية (الشعبة التجارية)

وتضم قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة بمصر (71) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

تنسيق الجامعات 2023.. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

تنسيق الجامعات 2023.. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الاسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – بدمياط.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة - المريوطية - الهرم.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات - التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للإدارة والحاـسب الآلي براس البر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة ـ بطنطا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

تنسيق الجامعات 2023.. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي فرع بمدينة مرسى مطروح.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف – الإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش (المقر المؤقت الإسماعيلية).

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة,

تنسيق الجامعات 2023.. معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي التجمع الأول ـ القاهرة الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (المقر المؤقت الإسماعيلية).

تنسيق الجامعات 2023.. معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بابي المطامير ـ محافظة البحيرة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الوادى العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة بالاسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الكندي العالي للإدارة بـ 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية (طالبات فقط).

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة (طالبات فقط).

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات (طالبات فقط).

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة طريق بلبيس - الشرقية.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه – الجيزة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم – الجيزة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للعلوم الادارية – ببلقاس.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد العجمى العالى للعلوم الادارية بالإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة – الدقهلية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي برأس البر – محافظة دمياط.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات التجمع الأول – القاهرة الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.المعهد العالي للادارة والمحاسبة بأخميم سوهاج.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 اكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد أكتوبر العالى للاقتصاد.

المعاهد الخاصة العالية "شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات"

وتضم (15) معهدًا، وهي على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2023.. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

تنسيق الجامعات 2023.. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس. الصحراوي ك 21.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس

تنسيق الجامعات 2023.. القاهرة الجديدة.المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة - بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 اكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق بسقارة – الجيزة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.

المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام

وتضم (19) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للغات بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد المنيا العالى للغات.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة.

تنسيق الجامعات 2023.. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت الإسماعيلية.

تنسيق الجامعات 2023.. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق

وتضم (18) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث ).

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث).

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث ).

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - الجيزة.

تنسيق الجامعات 2023.. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت بالإسماعيلية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية

وتضم (16) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان - فرع قنا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (طالبات فقط).

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية

وتضم (8) معاهد، وهي على النحو التالى:-

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

المعاهد الخاصة العالية الزراعية

وتضم (2) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

الكليات التكنولوجية

توجد (8) كليات تكنولوجية تضم (45) معهدًا فنيًا متوسطًا وهي على النحو التالي:

الكلية التكنولوجية بالمطرية (القاهرة)

وتضم (6) معاهد وهي على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بالمطرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بشبرا

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي بالمطرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي بشبرا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني للرى والصرف بالمطرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالمطرية.

الكلية التكنولوجية بالصحافة (القاهرة)

وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي للبصريات.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بالروضة.

الكلية التكنولوجية بقويسنا (المنوفية)

وتضم (5) معاهد وهي على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بقويسنا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري ببنها.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بطنطا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي بقويسنا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي ببنها.

الكلية التكنولوجية بالمحلة (المحلة الكبرى)

وتضم (5) معاهد وهي على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بالزقازيق.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.

الكلية التكنولوجية بالإسكندرية

وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بدمنهور

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالإسكندرية

الكلية التكنولوجية ببورسعيد

وتضم (7) معاهد وهي على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري ببورسعيد.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجارى بالعريش.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعى ببورسعيد.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني للمنشات البحرية ببورسعيد.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني للسياحة والفنادق ببورسعيد.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بدمياط.

الكلية التكنولوجية بوسط الوادي

وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفنى التجاري بسوهاج.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفنى التجاري بأسيوط.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفنى الصناعي بسوهاج.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفنى للري والمساحة بأسيوط.

الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي (قنا)

وتضم (9) معاهد وهي على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بقنا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني التجاري بأسوان.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي بقنا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصناعي بأسوان.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني للري والمساحة بقنا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني للألومنيوم بنجع حمادي.

المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة

وتضم (12) معهدًا وهي على النحو التالي:

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي بإمبابة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي بطنطا.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي ببنها.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي ببني سويف.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي بأسيوط.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي بسوهاج.

تنسيق الجامعات 2023.. المعهد الفني الصحي بأسوان.