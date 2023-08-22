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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصائح ذهبية لطلاب المرحلة الثالثة خلال تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبيرة التربوية، أن هناك حالة من القلق تسيطر على طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة وذلك لحرصهم علي الالتحاق بالكليات والمعاهد المناسبة لهم وضمان وجود اماكن شاغرة في بعض كليات القمة المتبقية من المرحلتين السابقيين، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بـ تنسيق الجامعات بشكل رسمي.

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نصائح ذهبية لطلاب المرحلة الثالثة 

تنسيق الجامعات 2023.. وقالت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة، أنه يجب على أسر طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 في هذه المرحلة اشراك الطالب فى الكثير من المناقشات الأسرية والسماح له بإبداء رأيه في التخصص الذي يريدة وتشجيعه على ذلك.

تنسيق الجامعات 2023.. وأوضحت الخبيرة التربوية، أن اشتراك الطلاب في المناقشات الأسرية حول اختيار تخصصات الجامعة يعتبر خطوة مهمة لتمكينهم ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وهذه العملية يمكن أن تكون فرصة للطلاب للتعبير عن اهتماماتهم وميولهم والاستفادة من الخبرات والنصائح من أفراد الأسرة.

تنسيق الجامعات 2023.. وأضافت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن من الجيد تشجيع الطلاب على طرح أسئلة حول تخصصاتهم المحتملة والاستفسار عن مجالات الدراسة وفرص العمل المتاحة بهذه التخصصات، ويمكن أيضًا أن تساعد هذه المناقشات في تبسيط الاختيارات وتقديم معلومات مهمة حول كل تخصص وما يتضمنه من متطلبات دراسية ومستقبل مهني.

تنسيق الجامعات 2023.. وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن عند تشجيع الطلاب على التفكير والتحدث بشأن اهتماماتهم وأهدافهم، يمكن للأسرة أن تلعب دورًا فعالًا في تحفيزهم وتوجيههم نحو اختيارات مناسبة، كما يمكن لهذه العملية أن تبني ثقة الطلاب بقدراتهم في اتخاذ القرارات والتحكم في مستقبلهم الشخصي والمهني.

وطالبت الخبيرة التربوية، طلاب المرحلة الثالثة التشجع والتفكير بعيدًا عن المفاهيم الوهمية والتحديدات السطحية، وتحثهم على البحث لاكتشاف مجالهم المهني المناسب، حتي لا يتسبب سوء الاختيار في الفشل، ويجد الطالب نفسه مضطرًا للخروج من التعليم لانه اختار مسار لا يتوافق مع ميوله وقدراته، وذلك بعد خسارته عامًا أو اثنين من عمره.

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