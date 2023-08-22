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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الكليات ٢٠٢٣ عبر موقع التسيق الالكتروني للقبول بالجامعات ٢٠٢٣ ، و من المقرر ان يتم بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣  للمراحل الاولي و الثانية ٢٠٢٣  بتنسيق الجانعات ٢٠٢٣ الخميس ٢٤ اغسطس . 

موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، سوف تنطلق بعد مرور 72 ساعه من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الاولي و الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣  .

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل  بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  المرحلة الثالثة عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

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