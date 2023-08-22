عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن اللبناني يصادر بضائع إسرائيلية عثر عليها داخل مراكز تجارية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الأمن الوطني في لبنان، اليوم الثلاثاء، مصادرة بضائع إسرائيلية عثر عليها بشكل غير متوقع في المراكز التجارية في البلاد.

وبحسب البيان، فقد علمت الوزارة بوجود بضائع من إنتاج شركات إسرائيلية ولدى تلقي المعلومات، وصل ممثلون عن السلطات الأمنية إلى الشركات المبلغ عنها، بالإضافة إلى عدة مستودعات في جميع أنحاء لبنان.

وفي التفتيش الذي أجرته سلطات الأمن اللبنانية، تم العثور على البضائع ومصادرتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

ووفقا لوسائل الإعلام، هناك تساؤولات حول كيفية وصول تلك البضائع الإسرائيلية إلى الرفوف اللبنانية.

وبينت وسائل الإعلام اللبنانية إنه "تم استدعاء أصحاب المصلحة للتحقيق لمعرفة مصدر البضائع"، مشيرة إلى أن الأمر قيد الدراسة قانونيا.

وزارة الأمن الوطني في لبنان لبنان بضائع إسرائيلية بضائع من إنتاج شركات إسرائيلية سلطات الأمن اللبنانية اخبار لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

انفراد.. نص المحادثات بين رجلي أعمال كبار لتهريب الآثار خارج مصر

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

شاهد .. ابنة محمد صلاح تظهر بملامح كبيرة

البابا تواضروس يغادر المجر عائدًا إلى مصر

أحمد موسى: 1.5 تريليون جنيه حصيلة الضرائب المستهدفة حتى يونيو 2024

تنسيق الأزهر 2023.. كليات جديدة ضمن رغبات الطلاب| تعرف عليها

الضرائب: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض المالك للمساءلة القانونية 

كفاية استيراد.. أحمد موسى يقدم نصائح هامة للمزارعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح يحتفلون بالعرض الخاص| صور

دراسة صادمة.. أدوات تجميل أسوأ من المرحاض احذري استخدامها

أبرزها الكرنب..أطعمة تخلص الجسم من السموم

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ