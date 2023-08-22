الأمن اللبناني يصادر بضائع إسرائيلية عثر عليها داخل مراكز تجارية

أعلنت وزارة الأمن الوطني في لبنان، اليوم الثلاثاء، مصادرة بضائع إسرائيلية عثر عليها بشكل غير متوقع في المراكز التجارية في البلاد.

وبحسب البيان، فقد علمت الوزارة بوجود بضائع من إنتاج شركات إسرائيلية ولدى تلقي المعلومات، وصل ممثلون عن السلطات الأمنية إلى الشركات المبلغ عنها، بالإضافة إلى عدة مستودعات في جميع أنحاء لبنان.

وفي التفتيش الذي أجرته سلطات الأمن اللبنانية، تم العثور على البضائع ومصادرتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

ووفقا لوسائل الإعلام، هناك تساؤولات حول كيفية وصول تلك البضائع الإسرائيلية إلى الرفوف اللبنانية.

وبينت وسائل الإعلام اللبنانية إنه "تم استدعاء أصحاب المصلحة للتحقيق لمعرفة مصدر البضائع"، مشيرة إلى أن الأمر قيد الدراسة قانونيا.