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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد ماذا حدث لرجل بعد لدغه من أخطر عنكبوت بالعالم

شاهد | ماذا حدث لرجل
شاهد | ماذا حدث لرجل بعد لدغه من اخطر عنكبوت بالعالم

أصيب رجل بعفن في يده بعد أن لدغه أخطر عنكبوت في بريطانيا. 

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان جيسون ميسي، البالغ من العمر 50 عاماً، يتجول في حديقته المنزلية  في برودستيرز، كينت، عندما تعرض للدغة من قبل العنكبوت.

 

 في نفس الوقت تقريبًا يتذكر أنه رمي عنكبوتًا بعيدًا، واعتقد في البداية أنه "ليس هناك ما يدعو للقلق"، قائلاً: "بدا الأمر حرفيًا شعرت وكأنها مثل لدغة ذبابة الحصان".

 

ومع ذلك، سرعان ما بدأ إصبعه في التورم، ثم أصبح الألم أسوأ،  وبات جلد أصابعه يتساقط ويفرز سوائل غريبة.

 

والتقط جيسون أيضًا صورًا لكيفية تطور جرحه بمرور الوقت، موضحًا كيف بدأ سم العنكبوت في أكل لحمه ببطء.

 

 كان في البداية مجرد بقعة حمراء غاضبة سرعان ما أصبح مثيرًا للاشمئزاز.

وقال جيسون: "انتهى بي الأمر بالذهاب إلى المستشفى، وعلى مدى ستة أسابيع اضطررت معالجة أصابعه بشكل يصعب وصفه.

شاهد | ماذا حدث لرجل بعد لدغه من اخطر عنكبوت بالعالم

حددها الأطباء على أنها لدغة عنكبوت ويعتقد جيسون أن المخلوق المسؤول كان هو عنكبوت أرملة،  بعد تصوير عينة من هذا الكائن  في حديقته.

وفقًا لكلايف هامبلر، عالم الحيوان بجامعة أكسفورد، فإن هذا النوع "يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أخطر أنواع العناكب في بريطانيا".

أخطر عنكبوت عنكبوت

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