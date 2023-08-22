المشرف على تنسيق القبول بالجامعات: الإعلان عن المرحلة الثالثة بعد امتحانات الدور الثاني|فيديو

قال سيد عطا المشرف على تنسيق القبول بالجامعات، إن المرحلة الثانية بالتنسيق تقبل مجموع حد أدني ٦٠.٩٪؜ لشعبة العلمي و ٥٠٪ لشعبة الأدبي، موضحا أن عدد المسجلين برغبات المرحلة الثانية والأولى ٤٣٥ ألف طالب.

وأشار السيد عطا ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر " والمذاع على فضائية " سي بي سي "، إلى أن عدد الطلاب المسجلين بالمرحلة الثانية أكبر من المرحلة الأولى بعدد ٣٥٠ ألف طالب ، وسيتم الإعلان عن المرحلة الثالثة بعد امتحانات الدور الثاني.

وأردف: هناك أماكن شاغرة بالمرحلة الثالثة بالجامعات ، ومرحلة تقليل الاغتراب خاصة بالسماح للطالب بالعودة للجامعة التابع لها مدرسته.

