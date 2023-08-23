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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منظومة للأسمدة والتقاوي المعتمدة.. رقم مفاجأة عن حجم الصادرات الزراعية المصرية

أراضي زراعية
أراضي زراعية

علق محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد.

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وقال محمد فهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،:" حوكمة استخدام الأسمدة تعني توفير نظام محكم لتوفير الأسمدة للمستحقين من صغار المزارعين ".

 

وأضاف ممد فهيم :" بناء على توجيهات الرئيس السيسي تم تدشين منظومة رقمية محكمة لمتابعة خط سير الأسمدة بعد خروجها من المصنع حتى وصولها إلى المزارع ".

 

واكمل محمد فهيم :" الدولة تقدم دعم كبير على الأسمدة للمزارع المصري"، مضيفا:" صغار المزارعين هم الفئات الأولى بالحصول على الدعم ".

 

ولفت محمد فهيم :" يتم العمل على تحقيق الأمن الغذائي وتنمية قطاع الزراعة"، مضيفا:" كافة دول العالم تعتبر الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي ".

 

وتابع محمد فهيم :" لأول مرة في تاريخ الزراعة في مصر يكون  لدينا منظومة للتقاوي المعتمدة المحسنة بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان “، مضيفا:” حجم الصادرات الزراعية للخارج يصل لـ 7 مليون طن بقيمة تصل لـ 7 مليار دولار".

 

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