برلماني: مجال الزراعة الأسرع في حل أزمة الدولار والاقتصاد

قال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية بتوفير الدعم للمزارعين وإضافة 3 ملايين فدان، له تأثير كبير على قطاع الزراعة والاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل هذه الظروف، والأزمة العالمية للغذاء بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

وأكد "صقر" فى تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد"، أنه بدون هذه التوجيهات، وزيادة 3 ملايين فدان، وتحلية المياه، لأصبحت مصر فى مجاعة رئيسية، لكن مصر متماسكة فى اقتصادها وتوفير السلع الغذائية، مؤكدا أنه مع استمرارية الوقت سوف نعمل على تصدير المحاصيل، وبالتالى توفير العملة الصعبة، وسوف يصبح هناك تقليل فى الأسعار.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الاكتفاء الذاتى يرتبط بحالتين هما ثقافة المواطنين فى ترشيد المياه وكمية المياه، موضحا أن كمية المياه غير متوفرة، حيث أن هناك محطتين لتحلية المياه، ومحطة بحر البقر لزراعة 500 ألف فدان، ومحطة الحمام للتنمية المستدامة فى الضبعة، وعمل الأنهار الصناعية، كل هذا للعمل على القدرة للزراعة.

وأوضح أن دعم الفلاح يأتى فى توفير الأجهزة الملائمة للزراعة نوع المحصول، وتوفير المبيدات الحشرية الخاصة بالآفات والأمراض التى تنتشر فى المحاصيل، وتوفير البذور ذات الجودة العالية حتى يزيد الإنتاج فى الزراعة بنفس المساحة.

وأفاد بالسعى بتوفير مجارى المياه التى توجد فى الترع، ووصولها لكل الأماكن الصحيحة، وهذا يرجع إلى المتابعة والصيانة، مشيرا إلى أن مجال الزراعة الأسرع فى حل الأزمة الاقتصادية وأزمة الدولار فى مصر.