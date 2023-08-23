قائد فرقة الأنفوشي للإيقاعات: بدأنا من 3 سنوات والطبلة دورها أساسي في الموسيقى

كشف عزت بسيوني قائد فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، تفاصيل ومعلومات عن إنشاء الفرقة.

وقال عزت بسيوني في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "عدد أعضاء الفرقة حوالي 45 فردًا".

وأضاف عزت بسيوني: "الفرقة بدأت منذ 3 سنوات مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وقبل تواجدنا في هيئة قصور الثقافة كانت الفرقة مجرد فكرة".

وتابع عزت بسيوني: " أنا ومراتي قررنا نعمل فرقة إيقاعات شرقية"، مضيفا:" أساس الفرقة الإيقاع والطبلة لها دور أساسي ومهم في الموسيقى ".

وأكمل عزت بسيوني:" تم تسمية الفرقة باسم الانفوشي لأننا تابعون لقصر ثقافة الانفوشي، ونتلقى دعمًا كبيرًا من قصور الثقافة بمحافظة الإسكندرية".