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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قائد فرقة الأنفوشي للإيقاعات: بدأنا من 3 سنوات والطبلة دورها أساسي في الموسيقى

عزت بسيوني قائد فرقة
عزت بسيوني قائد فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية

كشف عزت بسيوني قائد فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، تفاصيل ومعلومات عن إنشاء الفرقة.

 

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وقال عزت بسيوني في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "عدد أعضاء الفرقة حوالي 45 فردًا".

 

 وأضاف عزت بسيوني: "الفرقة بدأت منذ 3 سنوات مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وقبل تواجدنا في هيئة قصور الثقافة كانت الفرقة مجرد فكرة".

 

 وتابع عزت بسيوني: " أنا ومراتي قررنا نعمل فرقة إيقاعات شرقية"، مضيفا:" أساس الفرقة الإيقاع  والطبلة لها دور أساسي ومهم في الموسيقى ".

 

وأكمل عزت بسيوني:" تم تسمية الفرقة باسم الانفوشي لأننا تابعون لقصر ثقافة الانفوشي، ونتلقى دعمًا كبيرًا من قصور الثقافة بمحافظة الإسكندرية".

الانفوشي الإيقاعات الطبلة الموسيقى اخبار التوك شو

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