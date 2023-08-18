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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سليم سحاب: مصر تحولت إلى حصالة الموسيقى العربية شرقا وغربا

الموسيقار سليم سحاب
الموسيقار سليم سحاب

قال الموسيقار سليم سحاب، إنّ مصر تحولت إلى حصالة الموسيقى العربية شرقا وغربا، موضحًا: "كان العشرات من الملحنين والفنانين والمغنيين والشعراء يرحلون كل سنة من الأندلس إلى الشام بلادهم الأصلية، وهذه الرحلة كانت تستغرق شهورا حيث استقروا في مصر لسنوات قبل أن يستمر في الرحلة إلى الشام".

وأضاف "سحاب"، في حواره مع الإعلامية هدى كمال مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "كان أهل الشام شعراء وملحنون ومغنيون وموشحون ومن جميع أنواع الموسيقى والغناء والعزف كانوا يرحلون إلى الأندلس وفي هذه السنوات استقروا في مصر".

إلى ذلك تحدث الموسيقار سليم سحاب عن الموسيقار زرياب، قائلا: "تم اقتباس من طريقة تعليمه الغناء في الأندلس طريقة البل كانتو الإيطالية، كما أنه اخترع قطعة خشب مستديرة مخرومة يضعها في فم المغني حتى يعلمه أن يفتح فمه في أثناء الغناء، وهذه الطريقة أخذها الإيطاليون وبنوا عليها مجدهم الأوبرالي".

وشدد، على أن الأندلس كان أعظم مدينة لصناعة الآلات الموسيقية، حيث أغرقت أوروبا بهذه الآلات، واجتمعت كل هذه المؤثرات شرقا وغربا في مصر على مدى قرون، ومن ثم، أصبحت مصر تحتوي على اللغة الموسيقية العربية الكلاسيكية الفصحى. 

سليم سحاب قناة القاهرة الإخبارية برنامج عاصمة الفنون الإعلامية هدى كمال الموسيقار زرياب

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