الاتحاد السكندري يكشف سر رفضه عودة محمود علاء للزمالك الموسم الماضي

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، سر رفضه عودة محمود علاء، إلى نادي الزمالك خلال الموسم الماضي.

وقال محمد مصيلحي في تصريحات عبر قناة “صدى البلد” في برنامج “الماتش”: “جلست مع اللاعب مرتين في القاهرة وهو لاعب محترم للغاية، وعقد جلسة مع مرتضى وأمير وتنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك”.

وتابع: “محمود علاء حصل على مقابل مادي من الاتحاد بأقل من راتبه مع الزمالك حبًّا في نادي الاتحاد السكندري”.

واختتم: “الزمالك حاول إعادة اللاعب في منتصف الموسم الماضي ولم تتم، خاصة أنه لا يوجد البديل المناسب وقتها حتى لو كان هناك اتفاق بين الناديين كنت سأرفض لأن البديل كان غير متواجد”.