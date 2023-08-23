هولندا تزود أوكرانيا بـ 1000 جهاز لإزالة الألغام عن بعد

قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين خلال زيارة إلى كييف إن هولندا ستزود أوكرانيا بألف جهاز شحن لإزالة الألغام عن بعد، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

ويتزامن هذا الإعلان مع تراجع الهجوم المضاد الأوكراني لاستعادة الأراضي التي اخذتها روسيا في فبراير 2022، حيث عطلت الألغام الروسية الهجوم الأوكراني.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأوكرانية عن أولونجرين قولها في اجتماع مع الوزير الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف: "هناك قرار بتوفير حوالي ألف جهاز شحن محمول لإزالة الألغام عن بعد يمكنه إنشاء ممرات في حواجز هندسية".

وقالت: "الآن، كما أعلم، أنتم تواجهون مشكلة الالغام الكثيفة في الأراضي".