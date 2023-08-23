القرش: الوصول لـ3 ملايين فدان إنجاز وهو ثلث المساحة المزروعة

‏قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بقطاع الزراعة وبدأنا نلاحظ هذا الاهتمام وهذه المؤشرات في الفترة الأخيرة، ونحن نتحدث عن مشروعات عملاقة مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكا وهناك العديد من المناطق قد دخلت في الكتلة الزراعية المنتجة.

‏وتابع "القرش"، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية "أية جمال الدين"، المذاع عبر شاشة "dmc"، عندما نتحدث عن أن الكتلة الزراعية وأنها ستصل إلى 3 مليون فدان هذا رقم مؤثر جدا لأن هذا تقريبا هو ثلث المساحة التي تمت زراعتها على مدار تاريخ الدولة المصرية وهذا الرقم الكبير يضيف كتلة زراعية جديدة للدولة المصرية تساعد في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي لمصر وتؤدي إلى تعظيم الإنتاج النباتي وزيادة فرص التصدير.

قطاع الزراعة

‏وأضاف أن قطاع الزراعة يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الكلي للدولة المصرية ونحن نتحدث عن حوالي 34% من إجمالي الناتج المحلي له علاقة بقطاع الزراعة وهناك اهتمام كبير من الدولة بهذا القطاع لأنه يؤثر في العديد من الأبعاد الخاصة بالتنمية.