كرم ربنا.. أول تعليق من مصطفى حسن الحاصل على ذهبية مونديال شباب المصارعة

قال مصطفي حسين الحاصل على ذهبية مونديال شباب المصارعة: “ثقتي فى الله الحمد لله جعلتني متوقع أني هكون الفائز، وكنت أجهز لتلك البطولة منذ فترة لحوالي عام ونصف، وكنت قاطع أى شئ تضر مستقبلي وتمريني”.

وأضاف مصطفي حسين الحاصل على ذهبية مونديال شباب المصارعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”: “نظامي الغذائي صباحا كان تناول البروتين والغداء بروتين وكاربوهيدرات، ونفس الشئ للعشاء، وكنت لا أتناول أى سكريات وزيوت”.

وتابع مصطفى حسين الحاصل على ذهبية مونديال شباب المصارعة: “ألتزم بهذا النظام لمدة شهور، وبالنسبة لي كل أما اليوم يمر كلما يقترب الحلم، ولذلك أتنازل عن أى شئ من أجل الوصول لما أتمناه”.