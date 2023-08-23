باحثة بمعهد بحوث البساتين: مصر تنتج أفضل النباتات الطبية والعطرية في العالم

قالت الدكتورة نيفين محمد مسعد الباحثة بمعهد بحوث البساتين، إن مصر متميزة بأن المناخ بها متنوع من الجنوب للشمال ودرجة الحرارة في جنوب مصر تقترب بنسبة كبيرة من درجة الحرارة الاستوائية أما في الشمال تكون معتدلة.

‏وتابعت مسعد، خلال لقاء لها في برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية "أية جمال الدين"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن لدينا تنوع في النباتات التي يتم زراعتها ما بين النباتات الاستوائية ونباتات حوض البحر المتوسط، مضيفة أن مصر تتميز بأن مناخها ينتج أفضل النباتات الطبية والعطرية طبقا لنسبة المواد الفعالة بها على مستوى العالم.