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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. منتخب سيدات الطائرة يواجه رواندا في نصف نهائي بطولة أفريقيا

صدى البلد

يلتقي منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة مع منتخب رواندا بنصف نهائي بطولة أمم افريقيا المقامة في الكاميرون.

وتنطلق مواجهة سيدات طائرة مصر مع روندا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم في مواجهة يبحث فيها الفراعنة عن التأهل للنهائي للاقتراب من حسم اللقب بعد الاداء الرائع الدي قدمه منتخبنا خلال مشوار البطولة.

وكانت سيدات مصر حسمن تأهلهم لنصف النهائي بعد الفوز علي أوغندا بثلاثة أشواط بربع النهائي 
وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي: 25-13 و 25-18 و 25-11 على الترتيب.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الثمانية، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة محققًا العلامة الكاملة بالفوز على منتخبات، الكاميرون ونيجيريا والجزائر ومالي وبوروندي.

وتضم قايمة منتخب مصر للسيدات كل من :دعاء محمد، دانا شوقي، زينة العلمي، مايا ممدوح، ندى معوض، مريم متولي، مي غزال، أية خالد، سارة أمين، سابين عابد، أيسل نديم، ندى وليد، داليا المرشدي، دعاء الغباشي.

يذكر أن المنتخب الكيني هو الأكثر تتويجًا ببطولة أفريقيا برصيد 9 مرات، يليه مصر والكاميرون وتونس برصيد 3 ألقاب، ثم الجزائر وسيشيل برصيد لقب وحيد.

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