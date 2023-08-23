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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس بتطوير قطاع الاتصالات تناسب الانطلاق للتحول الرقمي والجمهورية الجديدة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن قطاع الاتصالات سيحدث طفرة هائلة؛ بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوهت التمامي، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتوجيهات الرئيس بتطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة في البلاد. 

وأضافت أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، وذلك عبر مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، والعمل على  تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريًا وماديًا في قطاع الاتصالات.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إلى ضورة تعزيز التعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية، ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.

وقالت التمامى أن مصر حققت طفرة حقيقية في قطاع الاتصالات والفضل في ذلك يعود للرئيس  السيسي بتطوير قطاع الاتصالات وتنفيذ مشروع التحول الرقمي تتماشي مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 والنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة ، وفق أعلى معايير التقدم في قطاع الاتصالات والمعلوماتية ،مضيفة أن جملة الاستثمارات الموجودة بقطاع الاتصالات تكشف مدى النقلة الهائلة التي حدثت فيه على مدي السنوات الماضية.

كما أوضحت أن حجم النمو في قطاعات الانترنت واستخدام المحمول يشهد بتحول ضخم في القطاع.  مشددة أن الدولة المصرية قادمة نحو منظومة التحول الرقمي بفضل رؤية الرئيس السيسي.

النائبة ولاء التمامى قطاع الاتصالات الرئيس السيسي استراتيجية التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة

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