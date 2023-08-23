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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم وتوصيل التيار الكهربائي لـ 59 منطقة ووادي بجنوب سيناء بتكلفة 431 مليون جنيه

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، له بصمة واضحة في نهوض قطاع الكهرباء على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تنفيذ 18 مشروع في مجال الكهرباء، وجاري تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 431 مليون، وذلك تحت إشراف المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى الانتهاء من أعمال بتكلفة 326,302 مليون جنيه بمدن خليجي العقبة والسويس، بواقع 59 منطقة ووادي، بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية، وتوصيل المرافق للوديان الجبلية والمناطق المحرومة، لربط هذه المناطق بالمدن.
قال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إنه جرى تدعيم وتوصيل شبكات الكهرباء بمدن خليج العقبة بتكلفة 48,596 مليون جنيه، تتضمن تدعيم أودية شرم الشيخ "سبيته، مندر، الشرفا الشرقية، الشرفا الغربية، منحر الناقة، عدوة 1، عدوة 2" بطول 30 كيلو متر، وبتكلفة 30 مليون، وربط وتغذية تجمعي خريزة وعواجه بتكلفة 12,21 مليون جنيه، وجرى تغذية تجمعي الغيب اللجيني بمدينة دهب بتكلفة 5,2 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لتجمع أبو سمرة بمدينة طابا بتكلفة 1,078 مليون جنيه.وأوضح رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، أنه جرى تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي بمدن خليج السويس بقيمة 277,706 مليون جنيه، ففي مدينة رأس سدر جرى ربط تجمعات "الرينة، الشيخ عمرو، البير، النهايات"، بالشبكة العمومية بطول 30 كيلو بتكلفة 14 مليون، و ربط تجمع الحمه من الطريق الأوسط بطول 15 كيلو بتكلفة 4,6 مليون جنيه، ومزرعة "نسرين، وسدر العسل، بئر 2" بمدينة أبورديس بتكلفة 70 ألف جنيه.وتابع : وفي مدينة طور سيناء جرى توصيل التيار الكهربائي لمزرعة شباب الطور بتكلفة 1,6 مليون جنيه، وتدعيم شبكة الجهد المتوسط للمنطقة الواقعة ما بين شاطئ القمر وحاجز السيل بتكلفة 30 مليون جنيه، وتدعيم وتوصيل التيار الكهربائي بمنطقة الجبيل والطور بتكلفة 9,823 مليون جنيه، وتدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمع وادي أبو حجاب بتكلفة 7,5 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لمعصرة الزيتون بتكلفة 598 ألف جنيه.وأشار إلى أنه جرى توصيل وتدعيم التيار الكهربائي لعدد 20 تجمع بمدينة أبوزنيمة بتكلفة 112,9 مليون جنيه، وفي مدينة سانت كاترين جرى تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة الشيخ عواد وربطها بخط كهرباء قرية الطرفة بتكلفة 12,2 مليون جنيه، وتدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لقرية السعال، وكمين السعال، وتغذية 9 تجمعات بتكلفة 44,151 مليون جنيه.

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جنوب سيناء اللواء خالد فودة التعمير الكهرباء الوديان

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