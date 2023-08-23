احذر.. هذه العلامة على اليد تؤكد ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويقال عمها أيضًا فرط ضغط الدم، حيث تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

كما يشعر العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بأنهم بخير، لذلك من المهم فحص ضغط الدم بانتظام.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

نادرا ما يكون لارتفاع ضغط الدم أعراض ملحوظة. يمكن أن تكون الأعراض التالية لارتفاع ضغط الدم:

تنميل اليدين

عدم وضوح الرؤية

نزيف في الأنف

ضيق في التنفس

ألم صدر

دوخة

الصداع

وضغط الدم هو قوة الدم ضد جدران الشرايين أثناء دورانه حول جسم الشخص، في بعض الأحيان، يمكن أن يصبح مرتفعًا جدًا، مما قد يكون خطيرًا.

المصدر medical news today.