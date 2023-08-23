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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|ارتفاع عدد موظفي البنوك إلى 36.7 ألف بنهاية النصف الأول من 2023

صدى البلد

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023.

 

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” أوضح في النشرة الإحصائية لشهر يونيو 2023، أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 36 ألفا و737 موظفا في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 35 ألفا و830 موظفا بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.53% أو ما يعادل 907 موظفين جدد.

 

وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع 29 ألفا و577 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بنمو نسبته 2.92% أو ما يعادل 840 موظفا جديدا مقارنة بـ 28 ألفا و737 موظفا في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى 7 آلاف و160 موظفا في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 0.94% أو ما يوازي 67 موظفا جديدا مقارنة بنحو 7 الألف و93 موظفا في نهاية ديسمبر 2022.

 

وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية من 33 ألفا و444 موظفا في نهاية 2020 إلى 33 ألفا و491 موظفا في نهاية 2021، وصولا إلى 35 ألفا و830 موظفا في نهاية 2022.

 

في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 مصرفاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، تضم 22 مصرفاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 565 فرعاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، موزعة بواقع 493 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.

 

وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 47 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.

البنوك الوطنية البنوك التجارية العام الجاري 2023 القطاع المصرفي النصف الأول من العام الجاري

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