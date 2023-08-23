غواصة روسية قبالة سواحل فنلندا تثير الذعر .. ماذا يحدث؟

أفادت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية “YLE”، اليوم الأربعاء، نقلاً عن شهود عيان، بأن غواصة روسية شوهدت بالقرب من مدينة هانكو الفنلندية مساء الثلاثاء.

وقالت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية: "لفتت غواصة تطفو على السطح انتباه ركاب السفينة في وقت مبكر من مساء الثلاثاء قبالة ساحل هانكو... تعرف عليها القائد أنسي مونكي من قوات الدفاع الوطني.. إنها غواصة روسية تم إنتاجها منذ الثمانينيات".

وأضافت: “لم يجد القائد أنسي مونكي أي شيء غير عادي في العثور على غواصة في خليج فنلندا، حيث إنهم يتحركون في نفس الممر مع العبارات والسفن، والعمق الضحل في هذا المكان يجبر الغواصات على التواجد على السطح”.

وأشارت إلى أن "الغواصات غالبًا ما تطفو على السطح بدقة حتى يتمكن الآخرون الذين يتحركون في البحر من ملاحظتها بالتأكيد ويعرفون أنهم بحاجة إلى توخي الحذر".