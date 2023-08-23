عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غواصة روسية قبالة سواحل فنلندا تثير الذعر .. ماذا يحدث؟

غواصة روسية
غواصة روسية

أفادت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية “YLE”، اليوم الأربعاء، نقلاً عن شهود عيان، بأن غواصة روسية شوهدت بالقرب من مدينة هانكو الفنلندية مساء الثلاثاء.

وقالت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية: "لفتت غواصة تطفو على السطح انتباه ركاب السفينة في وقت مبكر من مساء الثلاثاء قبالة ساحل هانكو... تعرف عليها القائد أنسي مونكي من قوات الدفاع الوطني.. إنها غواصة روسية تم إنتاجها منذ الثمانينيات".

وأضافت: “لم يجد القائد أنسي مونكي أي شيء غير عادي في العثور على غواصة في خليج فنلندا، حيث إنهم يتحركون في نفس الممر مع العبارات والسفن، والعمق الضحل في هذا المكان يجبر الغواصات على التواجد على السطح”.

فنلندا تقدم مليوني يورو إلى مستشفيات القدس الشرقية

لدعم مستشفيات القدس الشرقية.. فنلندا تقدم مليوني يورو إلى الحكومة الفلسطينية

وأشارت إلى أن "الغواصات غالبًا ما تطفو على السطح بدقة حتى يتمكن الآخرون الذين يتحركون في البحر من ملاحظتها بالتأكيد ويعرفون أنهم بحاجة إلى توخي الحذر".

مدينة هانكو روسيا فنلندا غواصة روسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

موضوعات متعلقة

"بعفو أميري".. الإفراج عن مجموعة من السجناء في الكويت |تفاصيل

بسبب النفط.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن تعافي اقتصاد الكويت

انتقادات شديد اللهجة من وزيرة الخارجية الفرنسية لـ روسيا بشأن صفقة الحبوب

الصحة التركية تكشف حصيلة ضحايا حرائق الغابات

إعلان مهم من الصحة التركية بشأن متحور كورونا الجديد

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إقليم لياونينج في الصين |تفاصيل

بشأن نهر الفرات.. رئيس الوزراء العراقي يوجه نداء مهما لـ تركيا

بيان عاجل من اليابان بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في البحر

ترشيحاتنا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

بيان ناري من المريخ السوداني ضد الاتحاد الافريقي بسبب فريق كونغولي

مصدر أمنى ؛ الإخوان تبث فيديوهات قديمة عن تعدى رجال شرطة على المواطنين

حقوق إنسان النواب : إنجازات السيسي جعلته مرشح مستقبل وطن لانتخابات الرئاسة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

يسهل عليك حياتك .. أفضل تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ