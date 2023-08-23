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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا تقدم مليوني يورو إلى مستشفيات القدس الشرقية

فنلندا تقدم مليوني
فنلندا تقدم مليوني يورو إلى مستشفيات القدس الشرقية

 

قدمت فنلندا مساهمة قدرها مليونا يورو إلى الحكومة الفلسطينية لدعم التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم المالي المباشر "آلية بيغاس".

وقال ممثل فنلندا لدى فلسطين السفير بايفي بيلتوكوسكي، إن مستشفيات القدس الشرقية تخدم المرضى الفلسطينيين من القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية برعاية صحية متخصصة منقذة للحياة وعالية الجودة.

وأضاف أن "هناك حاجة ماسة إلى حل طويل الأجل لتحديات التمويل المستمرة للمستشفيات، والدعم المالي المقدم من فنلندا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال "بيغاس" الذي يساعد في الحفاظ على استمرار عمل هذه الخدمات الحيوية للأسر الفلسطينية.

بدورها، أشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي بالإنابة ماريا فيلاسكو، إلى "أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه يواصلون دعم مستشفيات القدس الشرقية، للحفاظ على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية لجميع الفلسطينيين، إذ تلعب هذه المستشفيات دورًا مهمًا في قطاع الصحة الفلسطيني".


وأضافت، أن النظام الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، ونواصل تشجيع وزارة الصحة على إدخال المزيد من الإصلاحات الإستراتيجية نحو نظام صحي أكثر كفاءة وإنصافًا.

من جانبه، أوضح مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، "أن هذه المساهمة ستساعد في الوفاء بالتزامات السلطة الفلسطينية المالية تجاه مستشفيات القدس الشرقية، في ظل الأزمة المالية المستمرة، وفي الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الحيوية للفلسطينيين من الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة".

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