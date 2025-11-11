قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: يوجد مستهدِفون لمصر مروجون لأكاذيب بشأن انتخابات مجلس النواب
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القـ.ـتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
الإسكندرية .. إعادة فتح مدخل الفلكي وإزالة كافة التعديات والحواجز الخرسانية

إعادة فتح مدخل الفلكي
إعادة فتح مدخل الفلكي
أحمد بسيوني

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة، لرفع كافة الأشغالات والحواجز الخرسانية بالكامل من مدخل الفلكي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية لإزالة جميع التعديات وفتح الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات.

وبعد معاناة استمرت لسنوات، تم فتح الطريق بالكامل من مدخل الفلكي إلى السيوف شماعة، من أجل تحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري لمحافظة الإسكندرية.

وأكد محافظة الإسكندرية استمرار حملات الإزالة اليومية بجميع الأحياء، تنفيذًا لتعليمات المحافظ، من أجل استعادة الانضباط وإعلاء هيبة الدولة وتحقيق راحة المواطنين.

كما شدد السيد المحافظ على استمرار الحملات اليومية بجميع الأحياء دون استثناء، لتنفيذ قرارات الإزالة فورًا ضد أي تعديات أو إشغالات جديدة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق المظهر الحضاري اللائق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، وتيسير حركة المواطنين والسيارات في جميع المناطق.

وأعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم البالغة بفتح الطريق بعد سنوات طويلة من الازدحام، مؤكدين أن ما تم إنجازه يعكس حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

إنتخابات مجلس النواب 2025
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

أخبار السيارات
إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

