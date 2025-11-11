الإسكندرية .. إعادة فتح مدخل الفلكي وإزالة كافة التعديات والحواجز الخرسانية

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة، لرفع كافة الأشغالات والحواجز الخرسانية بالكامل من مدخل الفلكي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية لإزالة جميع التعديات وفتح الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات.

وبعد معاناة استمرت لسنوات، تم فتح الطريق بالكامل من مدخل الفلكي إلى السيوف شماعة، من أجل تحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري لمحافظة الإسكندرية.

وأكد محافظة الإسكندرية استمرار حملات الإزالة اليومية بجميع الأحياء، تنفيذًا لتعليمات المحافظ، من أجل استعادة الانضباط وإعلاء هيبة الدولة وتحقيق راحة المواطنين.

كما شدد السيد المحافظ على استمرار الحملات اليومية بجميع الأحياء دون استثناء، لتنفيذ قرارات الإزالة فورًا ضد أي تعديات أو إشغالات جديدة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق المظهر الحضاري اللائق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، وتيسير حركة المواطنين والسيارات في جميع المناطق.

وأعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم البالغة بفتح الطريق بعد سنوات طويلة من الازدحام، مؤكدين أن ما تم إنجازه يعكس حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.