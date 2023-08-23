إجراء عاجل من روسيا بعد تحطم طائرة تابعة لمجموعة فاجنر

أعلنت الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا في تحطم طائرة تابعة لمجموعة فاجنر الروسية شمال موسكو.

ونفت مجموعة فاجنر الروسية، التقارير الروسية بشأن مقتل قائدها يفجيني بريجوجين في تحطم طائرة شمال موسكو.

ومنذ قليل، قالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، كان ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان يتواجد على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطيران المدني الروسي في بيان إن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.