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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمني يقدم رسائل هامة جدًا لأولياء الأمور بسبب قضية الاتجار بالبشر

الاتجار بالبشر
الاتجار بالبشر

شدد اللواء أحمد طاهر الخبير الأمني على ضرورة الالتفات  والانتباه لوقف الاتجار بالبشر عن طريق السوشيال ميديا والإعلانات المبوبة التى تظهر على هيئة دعاوي لبنات وتظهر في عروض أزياء وإعلانات.

ولفت طاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc تقديم الإعلامية أنجي أنور، إلى أن هناك الكثير من السيدات والبنات اندرجوا تحت فخ الاتجار بالبشر.

وأشار الخبيرالأمني إلى أن الدولة المصرية إلى أن هناك مجموعات عمل قوية كالادارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات تعمل على عذه الصفحات، فالادارة العامة لمباحث الآداب لديها قسم متخصص كامل لحرب تلك النوعية من الجرائم، أيضا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والهجرة غير المشروعة وهذا من أقوى القطاعات في مصر.

وتابع: أن هذه النوعية من الجرائم مستحدثة فقضايا الاتجار بالبشر ظهرت منذ عام ٢٠١٠.

ضرورة متابعة اولياء الأمور لهواتف أبنائهم

ونصح أولياء الأمور بضرورة التشديد ومتابعة أبنائهم وتفتيش الهواتف المحمولة لديهم وتقنين الحرية قائلا لو الأهالى مفاقوش وبصوا على موبايلات بناتهم وأولادهم من سن المراهقة حتي سن النصج حتى يتم القضاء على الشذوذ الجنسي والاتجار بالبشر والالحاد الديني وضياع جيل كامل من الشباب.

الاتجار بالبشر الإتجار الإدارة العامة مباحث الآداب الجرائم الهواتف المحمولة الالحاد الديني الشذوذ الجنسي الهجرة غير المشروعة مباحث الأموال العامة

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