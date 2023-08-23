كونغولي أو سنغالي .. فرج عامر يكشف تفاصيل مهمة عن مهاجم الأهلي الجديد

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة عن أنه من أوائل الناس الذين تحدثوا عن ضم النادي الأهلي للنجم المغربي رضا سليم، إذ أنه يعلم وكلاء لاعبين من المغرب، والذين اختاروا له الطريق الأسلم والأفضل لكي يتم رؤيته بصورة مميزة، موضحا أن اللاعب سيظهر بشكل كبير جدا داخل النادي الأهلي.

فرج عامر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

وأضاف "عامر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك تكتم شديد داخل النادي الأهلي بشأن مهاجم الأهلي الجديد، لافتا إلى أن النادي الأهلي متكتم بشكل كبير جدا على صفقاته في الوقت الحالي، إذ أن الفريق مازال يفاوض اللاعب البرازيلي سوزا، ألا أنه وضع عدة بدائل للاعب حال عدم إتمام الصفقة معه في الفترة الحالية.

وتابع رئيس نادي سموحة، أن النادي الأهلي كان قد أبدى اهتماما بمهاجم كونغولي وآخر سنغالي كبدلاء لسوزا حال عدم ضمه خلال الفترة المقبلة، وأول أمس توقع بأن النادي الأهلي سيحصل على خدمات مهاجم متميز في تونس تحت السن، إذ أنه بحكم خبراته الكبيرة في كرة القدم، لديه تواصل مع مسؤولين كبار، "أنا مش بعرف المعلومة من الأهلي أو مصر، أنا بعرفها من وكلاء اللاعبين من خارج مصر".

واستكمل، أن بعض المسؤولين ووكلاء اللاعبين علم منهم معلومات عن النادي الأهلي، "أنا بيتكلم معايا وكلاء لاعبين من شركات كبيرة اللي عندهم مصداقية، بيقولوا المعلومة مش كاملة، وانت تفهم منها، اللي جابلي لاعب من الدرجة التانية المغربي، وقبله عبد الكبير الوادي واحد من الوكلاء دول".