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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة .. وعائق وحيد أمام الصفقة

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

فجر الإعلامي أحمد موسى مفاجأة مدوية بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من قبل نادي اتحاد جدة السعودي في الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة بصورة قوية جدا. 

تفاصيل مهمة في مفاوضات اتحاد جدة للحصول على خدمات محمد صلاح 

 

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن نادي اتحاد جدة وصندوق الاستثمارات السعودي لديه رغبة قوية في انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، وهناك مفاوضات قوية مع نادي اتحاد جدة، ومن الممكن خلال يوم السبت أو الأحد المقبل، رؤية بيان مشترك بين كل من نادي ليفربول ونادي اتحاد جدة السعودي حول تفاصيل إتمام الصفقة. 

وتابع أحمد موسى، أنه منذ شهر تحدث عن ضرورة ورغبته في انتقال محمد صلاح إلى صفوف الدوري السعودي، خاصة أن اللاعب لا يلقى التقدير المثالي له داخل صفوف نادي ليفربول، وأنه كان من المفترض أن يكون قائد الفريق بدلا من فيرجيل فان دايك، وأن مو صلاح لا يلقى التقدير الذي يستحقه مع نادي ليفربول في الوقت الحالي. 

وأردف أحمد موسى، أنه لديه معلومات أن محمد صلاح يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة والدوري السعودي، كما أنه يرغب مزاملة النجم الفرنسي كريم بنزيما القادم من صفوف نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن نادي ليفربول هو الآخر يرغب في الحصول على مبلغ قوي من بيع محمد صلاح. 

وأشار، إلى أن صفقة بيع محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة قد تكون الأكبر في تاريخ نادي ليفربول، موضحا أن نادي ليفربول لا يمانع في بيع النجم المصري للدوري السعودي، ولكن العائق الوحيد أمام الصفقة المدرب الألماني يورجن كلوب المتمسك باستمرار الفرعون المصري في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ويرفض بشكل قاطع رحيله. 

واستكمل، أن الفرعون المصري لديه عقد 3 سنوات معروض عليه من نادي اتحاد جدة، بـ 140 مليون دولار في الموسم الواحد، فضلا عن المميزات حال تسجيل الأهداف والبطولات والمشاركة وما إلى ذلك. 

محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة أحمد موسى وصندوق الاستثمارات السعودي يورجن كلوب

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