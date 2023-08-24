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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن إصابة 7 أشخاص في قصف روسي على مدينة دنيبرو

صدى البلد

قالت السلطات الأوكرانية ،اليوم الخميس، إن سبعة أشخاص أصيبوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا.

 

وذكر الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك أن ستة من الضحايا نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح متوسطة، كما لحقت أضرار ببعض البنية التحتية لوسائل النقل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

 

وأضاف أن نحو عشرة مبان أخرى، من بينها بنك وفندق ومبنى إداري، لحقت بها أضرار، مضيفا أنه يجري التحقق من التفاصيل.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.

وتنفذ روسيا بانتظام ضربات على مراكز أوكرانية بعيدة عن خط المواجهة في إطار غزوها المستمر منذ 18 شهرا.

وقتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 100 آخرين الأسبوع الماضي عندما قصفت روسيا ساحة مركزية في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا.

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