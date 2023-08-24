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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلق استيراد المنتجات البحرية اليابانية

صدى البلد

قررت السلطات الجمركية الصينية،اليوم الخميس، تعليق الواردات من جميع المنتجات البحرية اليابانية. 

وأدانت وزارة الخارجية الصينية ، في وقت سابق من اليوم، تصرف اليابان بشأن المياه الملوثة في محطة فوكوشيما.

وقال وزارة الخارجية الصينية في بيان، أنها تعارض وتدين بشدة تصرف اليابان بشأن المياه النووية الملوثة في فوكوشيما.

وأضافت الخارجية الصينية أن تصريف اليابان لمياه محطة فوكوشيما مسألة تتعلق بالسلامة النووية وتأثيرها عابر للحدود.

بدأت اليابان اليوم الخميس تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في المحيط الهادئ، وفق مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".

وبوشرت العملية التي تتضمن مضخات وصمامات وشبكة واسعة من القنوات بعيد الساعة 13.00 بتوقيت اليابان (الساعة الرابعة صباحا بتوقيت جرينيتش).

وقد تم تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط. وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرا إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.

وسيتم تصريف المياه المعالجة على مسافة كيلومتر من الساحل من خلال نفق تحت الماء تم إنشاؤه. ويبلغ معدل التصريف 460 طنا من المياه في يوم، بعد أن يتم تخفيف كل طن بـ 1.2 ألف طن من مياه البحر النقية.

استثناء الخارجية الصينية السلامة النووية الخارجية الصيني المياه الملوثة

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