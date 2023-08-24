كاتب الصحفي: العلاقات المصرية الهندية ممتدة منذ عقود |فيديو

‏قال الكاتب الصحفي، سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إن تكتل مجموعة العشرين أهم تكتل اقتصادي آخر 24 عامًا ‏ومعنى وجود مصر حتى لو بدعوة شرفية من الرئيس الهندي هذا أمر مهم جدًا يؤكد أن مصر لها مكانة كبيرة في العالم والشرق الأوسط وفي أفريقيا وهي المتحدث باسم افريقيا.

‏وتابع “عبد الراضي” ‏خلال ‏حواره مع الإعلامية "رشا مجدي"، في برنامج "صباح البلد"، المذاع ‏عبر شاشة "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الهندية ممتدة على مدار الـ 100 سنة الأخيرة وكانت في قمة عظمتها أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وامتدت العلاقات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بعد ذلك، ودائما الشعب المصري والشعب الهندي بينهم تقارب، ومشاركة الرئيس السيسي في يوم الجمهورية الهندي كان ‏أمرًا مهمًا جدًا.