برلماني: ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة من أجل مصر

أيد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بيان حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة حيث شهدت الدولة المصرية موسوعة من المشروعات القومية والتنموية الكبرى وإنجازات حقيقية ملموسة على الأرض في مختلف المجالات ، مشيراً إلى أنه تولى الدولة في ظروف صعبة ونجح في الخروج بها إلى بر الأمان.

وقال أحمد أبو زيد إنه يعتبر ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة من أجل مصر، لاستكمال الإنجازات التي تحققت في عهده والتي وضعت الدولة المصرية في مسارها الصحيح ومكانتها الطبيعية على المستوى العالمي وفي قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.