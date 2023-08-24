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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة: صرف 75 ألف جنيه لأسرة سائق توفي في حادث

ارشيفيه
ارشيفيه

أجرى  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اتصالاً هاتفياً  بالدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج للاطمئنان على المصابين من وفد جامعة المنصورة الذى تعرض لحادث سيارة وللوقوف على ملابسات الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.
وتعرض وفد من جامعة المنصورة اليوم الخميس خلال السفر للمشاركة فى ملتقى إعداد الطلاب فى الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج لحادث سيارة قبل مدخل مدينة سوهاج. 
وأسفر عن الحادث عن وفاة سائق السيارة واصابة كل من عضو هيئة التدريس رئيس الوفد  بكدمات متفرقة ، اصابة طالب بجرح فى الظهر، اصابة طالبة بكسر فى القدم.
وينعى رئيس جامعة المنصورة،  الدكتورمحمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب  بإسمهم  وبإسم عمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، السائق الفقيد كما أعربوا  عن عميق حزنهم و خالص تعازيهم  لأسرة الفقيد، داعين  الله عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان، كما أعربوا  عن خالص تمنياتهم بالشفاء العاجـل للمصابين. 
وقد قرر رئيس الجامعة  صرف مبلغ 75 الف جنيه لاسرة المتوفى  وصرف 25 الف جنيه لكل مصاب مع التنسيق مع جامعة سوهاج لنقل المصابين لمستشفيات جامعة المنصورة لتقلى العلاج الازم.
كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجامعة سوهاج لدورها فى تقديم الرعاية العاجلة لوفد الجامعة بعد تعرضهم للحادث.

الدكتور حسان النعماني هيئة التدريس والعاملين والطلاب رئيس جامعة المنصورة عضاء هيئة التدريس مستشفى سوهاج الجامعي نقل المصابين نائب رئيس الجامعة

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