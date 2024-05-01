الأوقاف:  محمد إبراهيم حامد خطيبًا للجمعة القادمة

كلف أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية أوقاف الشرقية بأداء خطبة الجمعة القادمة ٣ مايو ٢٠٢٤م بعنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، الاختبارات التحريرية للمتقدمين للحصول على كارنيه محفظ معتمد، وذلك بمسجد النور بالعباسية.

وتفقد الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية اوقاف القاهرة اللجان ، بحضور الدكتور محمود خليل ( وكيل المديرية) ، والدكتور سعيد حامد مبروك ( مدير الدعوة) .وأدى المتقدمون الامتحانات في جو يسوده الهدوء التام والشفافية المطلقة.