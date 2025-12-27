توروب يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر

أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المصرية للاتصالات التي تجمع الفريقين في الخامسة من مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على استاد السلام.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد وياسين مرعي وأشرف داري ومحمد شكري.

خط الوسط: احمد نبيل كوكا وأحمد رضا ومحمد عبدالله وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف ونيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حازم جمال ومصطفى العش وأحمد عابدين وحسين الشحات وحمزة عبدالكريم وابراهيما كاظم وابراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.