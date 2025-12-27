الأهلي ينافس الكويت الكويتي على لقب البطولة العربية لكرة الماء

يلتقي الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي اليوم الكويت الكويتي ضمن منافسات الدور النهائي من البطولة العربية والتي تستضيفها الكويت.

‏‎وتقام المباراة على حمام سباحة نادي الكويت الكويتي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة, ويسعى فريق كرة الماء بالنادي الأهلي للفوز بها، من أجل التتويج بلقب البطولة.

‏‎وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة العربية بعد الفوز على فريق القادسية الكويتي بنتيجة 21-10،ثم الانتصار على بن عروس التونسي بنتيجة 22-7، والفوز أمس على سباحي قسنطينة الجزائري بنتيجة 23-8.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة: مروان محمد - كريم أبو داوود - عبد الرحمن فوزي - تسابو بينسي - مازن قاسم- حسن هارون- أحمد فؤاد - محمد أسامة- أحمد شريف - فيليب فيليبوڤيتش - محمد عبد الستار - زياد وائل - كريم السجيني-محمد وليد - أدهم صقر.

وتضم بعثة الأهلي في البطولة العربية لكرة الماء كلا من أحمد حسام عوض عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وليد عزت رئيس جهاز ألعاب الماء ، محمود حسن مدير جهاز كرة الماء ، سيف الدين ممدوح نائب مدير جهاز كرة الماء ، عبد الرحمن أسامة مدير الفريق ، وآرون ريجوس المدير الفني، توفيق جماد مدرب عام، أحمد أكرم طبيب الفريق