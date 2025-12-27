قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأهلي ينافس الكويت الكويتي على لقب البطولة العربية لكرة الماء

كرة ماء النادي الأهلي
كرة ماء النادي الأهلي
محمد سمير

يلتقي الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي اليوم الكويت الكويتي ضمن منافسات الدور النهائي من البطولة العربية والتي تستضيفها الكويت.

‏‎وتقام المباراة على حمام سباحة نادي الكويت الكويتي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة, ويسعى فريق كرة الماء بالنادي الأهلي للفوز بها، من أجل التتويج بلقب البطولة.

‏‎وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة العربية بعد الفوز على فريق القادسية الكويتي بنتيجة 21-10،ثم الانتصار على بن عروس التونسي بنتيجة 22-7، والفوز أمس على سباحي قسنطينة الجزائري بنتيجة 23-8.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة: مروان محمد - كريم أبو داوود - عبد الرحمن فوزي - تسابو بينسي - مازن قاسم- حسن هارون- أحمد فؤاد - محمد أسامة- أحمد شريف - فيليب فيليبوڤيتش - محمد عبد الستار - زياد وائل - كريم السجيني-محمد وليد - أدهم صقر.

وتضم بعثة الأهلي في البطولة العربية لكرة الماء كلا من أحمد حسام عوض عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وليد عزت رئيس جهاز ألعاب الماء ، محمود حسن مدير جهاز كرة الماء ، سيف الدين ممدوح نائب مدير جهاز كرة الماء ، عبد الرحمن أسامة مدير الفريق ، وآرون ريجوس المدير الفني، توفيق جماد مدرب عام، أحمد أكرم طبيب الفريق

الأهلي الكويت الكويتي الدور النهائي البطولة العربية كرة الماء بالنادي الأهلي

