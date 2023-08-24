رئيس الوزراء الياباني يطالب كوريا الجنوبية بتعزيز الأمن حول سفارة بلاده

طالب رئيس وزراء اليابان فوميدا كيشيدا ،اليوم الخميس، كوريا الجنوبية بتعزيز الأمن حول سفارة بلاده بعد محاولة لاقتحامها.

اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية ، 16 شخصًا على الأقل قاموا باقتحام مبني السفارة اليابانية في سيول خلال احتجاج على قيام طوكيو بإطلاق المياه من محطة فوكوشيما النووية.

وجاء الاحتجاج في اليوم الذي بدأت فيه اليابان في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة الطاقة المحطمة إلى المحيط الهادئ، وهي خطوة استقطابية أثارت انتقادات حادة جديدة من جميع أنحاء المنطقة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ووصلت المجموعة، ومعظمها من الشباب، إلى الطابق الثامن حيث تقع السفارة، وعلقت لافتات تدين إطلاق سراحهم.

وكُتب على إحدى اللافتات "البحر ليس سلة مهملات اليابان".

ورأى مصور من رويترز في مكان الحادث ضباط شرطة يحملون ويسحبون المتظاهرين من المبنى ويضعونهم في حافلة.

وقال ضابط شرطة في مركز شرطة جونجنو بالعاصمة إن 16 شخصًا اعتقلوا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير واتهمهم بمحاولة اقتحام السفارة.

وتجمع نحو 50 شخصًا خارج السفارة للاحتجاج.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية إنها لا ترى أي مشاكل علمية فيما يتعلق بإطلاق المياه، لكنها دعت طوكيو إلى التحلي بالشفافية خلال هذه العملية.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو في مؤتمر صحفي المهم الآن هو ما إذا كانت اليابان، كما وعدت المجتمع الدولي، تتبع بدقة المعايير العلمية وتقدم المعلومات بشفافية.