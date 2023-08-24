برلمانية: انضمام مصر لمجموعة بريكس يخفف الضغط على الدولار

قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس، خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المصري، وينعكس علي مصر بمكاسب سياسية واقتصادية.



وأشارت النائبة أسماء الجمال، إلي أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعود على الدولة بالعديد من المنافع الاقتصادية، منها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، وتطوير لعلاقة مصر بدول التكتل، وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج، مما يعد دفعة قوية للاقتصاد المصري وخطوة هامة ومهمة للاقتصاد المصري حيث يعتبر تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم.

وأكدت أن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي أيضا مهم، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

وشددت النائبة أسماء الجمال علي أهمية البريكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر، باعتباره واحدا من أقوى التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، موضحة أن تحالف البريكس يهدف بالأساس إلى أن يصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع G7" التى تستحوذ على 60% من الثروة العالمية حيث تعمل المجموعة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم .

