محافظ بورسعيد يبحث إنشاء محطة "بيوجاز" لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية

بحث محافظ بورسعيد عادل الغضبان، مقترحا مقدما من شركة إيني الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة يهدف لإنشاء نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية وإقامة محطة البيوجاز، في منطقة القابوطي ببورسعيد.



واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - تنفيذ المشروع المقدم من شركة إيني الإيطالية، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الاقتصاد، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في بورسعيد، كما يسهم في تحسين الاقتصاد القومي للدولة، مؤكدا تقديم مساهمات مجتمعية في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب.



وأكد ضرورة إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطي ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي "البيوجاز" والأسمدة العضوية يلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة، ويدعم الإنتاج الحيواني والنباتي وتحقق مكاسب متعددة في مقدمتها توليد الطاقة وإنتاج الأسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة.



ووجه الغضبان بدراسة المقترح المقدم بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه؛ بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه، والتعاون بين كافة الجهات المعنية، لسرعة البدء في الخطوات التنفيذية لإقامة محطة البيوجاز بمنطقة القابوطي، مؤكدا متابعته المستمرة وتقديم كامل الدعم للجهات المسئولة عن المشروع.