تسبّب أضرارًا جسيمة|احذر الإفراط في تناول بذور الشيا.. وهذا تأثيرها على الجسم

بذور الشيا لها أهمية كبيرة للجسم، وذلك لما تحتوي عليه من فيتامينات وعناصر غذائية مهمة، من الأحماض الدهنية أوميجا 3 والكربوهيدرات، والبروتين، والألياف، ومضادات الأكسدة، والكالسيوم.. لكن الإفراط في تناولها يؤدي لبعض المشاكل ويُسبّب بعض الأضرار الخطيرة للجسم نرصد هذه الأضرار وفقًا لموقع foodnd



أضرار الإفراط في تناول بذور الشيا:

تسبّب سيولة في الدم:

الإفراط في تناول بذور الشيا قد يسبب الإصابة بسيولة في الدم، لذا يُنصح بالاعتدال في تناولها للحد من آثارها الجانبية، نظرًا لاحتواء بذور الشيا على نسب هائلة من الأوميجا 3، فكثرة تناولها يسبب مخاطر صحية.

ضيق فى التنفس:

الإفراط في تناول بذور الشيا قد يزيد ضيق التنفس، لأنها تنتقل بسهولة عبر الحلق، مما يمكن استخدامها مع سوائل أخرى مثل عصائر الفاكهة، أو في الماء، أو الزبادي ، وبالتالي يفضل تناول حفنة واحدة من بذور الشيا.

خفض ضغط الدم:

قد تؤثر بذور الشيا على ضغط الدم مُسببة انخفاضه، وهو أمر قد يكون خطيرًا بعض الشيء لدى من يُعانون من ضغط دم منخفض بطبيعته.

كما قد تتفاعل بذور الشيا بشكل سلبي مع الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مُسببة تقوية مفعولها.



عسر الهضم:

تجنّب الإفراط في تناول بذور الشيا لأنه يؤدي إلى صعوبة الهضم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، والإصابة بالإمساك، كما أن بذور الشيا تحتوي على كميات هائلة من الألياف، فعند تناول نسب كبيرة منها يسبب ارتفاع نسبة الألياف، وتسبب في عسر الهضم.