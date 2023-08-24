شيرين عليش : نؤيد ترشيح الرئيس لولاية جديدة استكمالا لمسيرة البناء والتنمية

أكدت النائبة شيرين عليش، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الحزب عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء لعدة اعتبارات من أهمها الإنجازات الضخمة التى حققها على مدار العشرة سنوات الماضية منذ توليه حكم البلاد ، مضيفة أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة من التنمية في كافة المجالات والقطاعات بالدولة مما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

وأوضحت عليش، في بيان لها اليوم الخميس، أنه بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى كان يمر بها العالم أجمع خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها بحدوث أزمة غذاء بسبب نقص سلاسل التوريد، فضلا عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، ولكن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس السيسي، تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للازمات العالمية، وحققت إنجازات عديدة من أجل دفع عجلة التنمية، واستطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نموا بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.

وأضافت عليش، أن الرئيس السيسي سعى منذ توليه الحكم إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا من بينها التعليم والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية وغيرها من المحاور الهامة التى تخدم الوطن والمواطن.

وذكرت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس كان حريصا على توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة، وتمثل ذلك فى المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم وكان في مقدمة ذلك مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن، بجانب مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشارت عليش، إلى أن مبادرة (حياة كريمة) التى أطلقها الرئيس تعد من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية ، لتطوير الريف المصري، والتى تعود بالنفع على 60 مليون مواطن، مما تدلل على الاهتمام الواضح من قبل الرئيس بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش في حياة كريمة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي وضع خلال هذه السنوات حجر الأساس للجمهورية الجديدة، وذلك من خلال خريطة تنمية عملاقة لمصر، وإطلاق المشاريع القومية الكبرى، وذلك من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والنهوض بالدولة وجعهلا في مصاف الدول المتقدمة.

وأكدت النائبة، أن الإنجازات أتت ثمارها سريعا بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ليبدأ بعدها الرئيس في إقامة نهضة تنموية شاملة من خلال تدشين العديد من المشروعات أبرزها مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات،والمشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، فضلا عن المبادرات الرئاسية فى عدة مجالات مختلفة .