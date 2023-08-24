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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : انضمام مصر لـ بريكس إنجاز جديد للدولة والقيادة السياسية

محمد الجبلاوي
محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة البريكس والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، يعد بمثابة إنجاز جديد يحسب للدولة المصرية والقيادة السياسية الحالية.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك مزايا عديدة من انضمام مصر لمجموعة البريكس، ويعد أهمها زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وكذلك حماية المصالح السياسية التي تربط مصر ببقية دول المجموعة، وانجاح خطط التنمية المستدامة وزيادة الصادرات.

 

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن انضمام مصر للبريكس وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي تمثل تأكيد على متانة وقوة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر ستستطيع من خلالها تواجدها داخل مجموعة البريكس سيساهم في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد النائب محمد الجبلاوي، أن ما تم الإعلان عنه اليوم من قبول عضوية مصر في مجموعة البريكس يعد دليلا على نجاح سياسة مصر الخارجية خلال الفترة الماضية، خاصة مع نجاحه في تحقيق سياسة متوازنة مع مختلف دول العالم، بالاضافة إلى نجاحه في اعادة مصر لمكانتها ودورها الإقليمي والدولي . 

محمد الجبلاوي سيريل رامافوزا جنوب افريقيا البريكس

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