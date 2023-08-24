ألف مبدع | إطلاق مشروع ثقافي مهم للنهوض بمهارات وعقول الأطفال بالصعيد

«الألف مبدع»، مشروع ثقافي جديد أطلقه الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، في المحافظات التابع لها الإقليم، بعدما حقق المشروع نجاحا من قبل في إقليم سيناء الثقافي، وتتنافس المواقع الثقافي في محافظات الصعيد، للمشاركة في المشروع، من خلال أطفال محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط والوادى الجديد.

ويهدف المشروع إلى اكتشاف المواهب من الأطفال في كافة المجالات الفنية، والأدبية ومن بينها: «الرسم، وإلقاء الشعر، والغناء»، وغيرها من أنواع الفنون المختلفة، وفي هذا الإطار قال الكاتب محمد نبيل،رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن مشروع «الألف مبدع» الذي تم تنفيذه فى محافظتي شمال وجنوب سيناء منذ يناير 2023، يهدف إلى الانتصار للثقافة بمعارك الوعي، وتكوين ألف مبدع من الأطفال والشباب.

وأضاف أنه عندما نجحت تلك التجربة من قبل، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لتكرار تلك التجربة بشكل أعمق وأكبر في صعيد مصر، خاصة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية عام 2023، وأيضًا: المنيا، وسوهاج، وأسيوط، موضحًا أنه يوجد بكل محافظة من المحافظات الثلاث تقريبًا حوالي من 5.5 مليون إلى 6 ملايين نسمة، قائلًا: «لو استثمرنا المبادرة لتوعية الشباب والأطفال الذين تمثل نسبتهم 60% تقريبًا طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإمكانية استيعاب عدد كبير منهم في كل خطة ثقافية من أجل اكتشاف وتنمية تلك المواهب يُعد انتصارًا حقيقيا للجمهورية الجديدة».

وتقدم للمشروع خلال الفترة الماضية المئات من الأطفال من المحافظات المختلفة، للمشاركة فيه، واففتح رئيس الإقليم معرض فن تشكيلى للأطفال ضمن المشروع، وبلغ عددهم (٢٥) طفلة وطفل، كما حضر العديد من اللقاءات لهم للمنافسة في إلقاء الشعر بين عدد من الأطفال وصل إلى (٢٠) طفلة وطفل جميعهم قاموا بإلقاء الشعر لمشاهير الأدب العربى بدءً من الأعصمى والمتنبى وعنتر بن شداد وشعراء المدارس الشعرية منهم إبراهيم ناجى والبارودى وأحمد شوقى وعبد الرحمن الشرقاوى وغيرهم.

وقدم بعض الأطفال مجموعة من العروض الفنية، من بينها الأغاني الوطنية لمشاهير الغناء، ووصل عددهم ٢٥طفلة وطفل، وفى مجال الأداء الاستعراضي قدم أكثر من ٣٠ طفل وطفلة مواهب متنوعة على مسرح قصر ثقافة طهطا أمام أسر وأهالي مدينة طهطا.