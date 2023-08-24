لابورت يودع جماهير مانشستر سيتي بعد انتقاله للنصر السعودي رسميا

أعلن النصر السعودي، اليوم الخميس، التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر الفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "تويتر سابقًا"، مقطع فيديو للاعب: "مرحبًا يا شباب، لابورت وصل السعودية".

و قال مانشستر سيتي عبر صفحته: "بعد خمس سنوات رائعة في سيتي أكمل لابورت انتقالًا دائمًا إلى النصر".

وودع لابورت جماهير مانشستر سيتي، وكتب عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" قائلا: “لقد كان شرفًا وسرورًا أن أرتدي هذه الألوان، وآمل أن تتذكروني بطريقة جيدة لهذا الغرض، أشكركم مرة أخرى على كل شيء، أتمنى لكم حظًا سعيدًا في المستقبل وسأراقبكم دائمًا يا رفاق ”.